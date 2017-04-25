Çamlık Mesire Alanı Yenileniyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde bulunan Çamlık Mesire Alanı Fatsa Belediyesi tarafından yenileniyor.



Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, teknik ekip ile birlikte Çamlık Mesire Alanı'nda yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek istişarede bulundu. Çamlık Mesire Alanı'nda Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana yol 1,5 metre genişletilerek kenarına 210 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde derzli taş duvar yapıldı. Yine Çamlık Mesire Alanı'nın iç kısmına 2 metre genişliğinde, yaklaşık 400 metre uzunluğunda doğal Arnavut taşından yürüyüş yolu yapılıyor. Doğal Arnavut parke taşından yapılan yürüyüş yolu doğal görüntüyü de bozmuyor. Bu çalışmalar halkımızın Mayıs Yedisi olarak bildiği 20 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak.



"Çamlık güzel bir görünüme kavuşacak"



Alanda inceleme yaptıktan sonra bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Çamlık Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları kapsamında ilk olarak deniz tarafında tahribat gören yerlerin düzenlenmesi için tahkimat çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Çamlık Mesire Alanı Fatsa ilçemizde halkımızın piknik yaptığı ve gezip dolaştığı en gözde yerlerden bir tanesi. Biz göreve başladıktan sonra Çamlık Mesire Alanı'nda önemli düzenlemeler yapmıştık ve Çamlık bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. İlkbahar, yaz ve sonbaharda halkımız boş zamanını Çamlık'ta aileleri ile birlikte geçiriyor. Çamlık yeni yaptığımız çalışmalarla daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Bu çalışmalar en geç Mayıs sonuna kadar tamamlanacak" dedi. - ORDU