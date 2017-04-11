Çamlık Mesire Alanı Yenileniyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Dolunay Mahallesi'nde bulunan "Çamlık Mesire Alanı" belediye tarafından yenileniyor.



Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana yol 1,5 metre genişletilerek kenarına 210 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde derzli taş duvar yapıldı. Çamlık Mesire Alanı'nın iç kısmına 2 metre genişliğinde yaklaşık 400 metre uzunluğunda doğal kara parke taşından yürüyüş yolu yapılıyor. Doğal kara parke taşından yapılan yürüyüş yolunun kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.



Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan Dolunay Mahallesi Çamlık Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları kapsamında ilk olarak deniz tarafında tahribat gören yerlerin düzenlenmesi için tahkimat çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Çamlık Mesire Alanı Fatsa ilçemizde halkımızın piknik yaptığı ve gezip dolaştığı en gözde yerlerden bir tanesi. Biz göreve başladıktan sonra Çamlık Mesire Alanı'nda önemli düzenlemeler yapmıştık ve Çamlık bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. İlkbahar, yaz ve sonbaharda halkımız boş zamanını Çamlık'ta aileleri ile birlikte geçiriyor. Çamlık yeni yaptığımız çalışmalarla daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak" dedi.



Anlayan, çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını sözlerine ekledi. - ORDU