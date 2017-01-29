Rize'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği"nin kapanış gününde ilginç görüntüler ortaya çıktı.



Çamlıhemşin ilçesinin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince düzenlenen şenliğin ikinci gününde 2. Biathlon Türkiye Şampiyonası yarışları gerçekleştirildi.



Soğuk hava ve kar yağışına rağmen 3 bin kişinin katıldığı şenlikte, kardan yapılan 3,5 metre uzunluğundaki Atatürk figürü ilgi gördü.



Bazı vatandaşların mangal yakıp 1,5 metrelik kar üzerinde horon oynadığı şenlikte, kimi vatandaşların naylon ve şambrellerle karda kaymaya çalıştığı gözlendi.



Düşme ve çarpma sonucu hafif yaralananlara 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti.



"Ayder Yaylası önemli bir kış sporları merkezi olacak"



Şenliğe katılan AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayder Yaylası'na ve Kaçkar Dağları'na kayak merkezi kazandırmak için yoğun çaba içerisinde olduklarına işaret etti.



Bunun başlangıç ayaklarından birinin Rize-Artvin Havalimanı olduğunu belirten Bak, şunları söyledi:



"İhalesi yapıldı. Nisan ayın içerisinde temelini atmayı planlıyoruz. Buraya kayak ve turizm için ulaşımda önemli bir ayak. Bölgenin turizm ekseninde büyümesi için büyük bir potansiyel hazırlamış olacak. İnanıyoruz ki Ayder Yaylası gelecekte çok önemli bir kış sporları merkezi olacak. Kaçkar Dağları bu aşamada önemli bir rol oynayacak. Gelecekte burasının birçok uluslararası organizasyonun yapıldığı önemli bir kış sporları merkezi olacağına inanıyoruz."



Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, Ayder Yaylası'nın, coğrafyası eşsiz yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Bu noktada Ayder, Çamlıhemşin için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizim amacımız burada turizmi sadece yaz aylarında değil yılın 12 ayına yaymak." dedi.



Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da bundan önceki yıllarda şenlik kapsamında naylon ve şambrellerle kayıldığını kaydederek, "Bu yıl biraz daha çağ atladık. Butonlarla kaymaya başladık. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Burada bu imkanlar var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Rize olarak biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor. Kaçkar Dağları'nda kayak yapılıyor. Doğal pistlerimiz var. Biz bunları çok iyi kullanıp dünya insanlığının hizmetine açmamız lazım." diye konuştu.



Şenliğe katılanlara Çamlıhemşin Belediyesince kavurma ve pilav dağıtıldı.