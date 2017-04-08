Çamlıdere Evet'de Buluşuyor" Etkinliği
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "FETÖ, AK Parti, CHP, MHP, BBP, parti ayrımı yapmadan hepimizi parçalamaya kalkıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "FETÖ, AK Parti, CHP, MHP, BBP, parti ayrımı yapmadan hepimizi parçalamaya kalkıyor. FETÖ 'Hayır' diyorsa, bunu bitirmek için 'Evet' diyeceğiz." dedi.
Çamlıdere Belediyesince gerçekleştirilen "Çamlıdere Evet'de Buluşuyor" etkinliği Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Çamlıdere'ye 86 trilyonluk yatırım yaptığını belirterek, yatırımların istikrarlı bir hükümetle sağlandığını ifade etti.
Başkan Gökçek, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için Çamlıderelilerden 16 Nisan'daki halk oylamasında 'Evet' oyu vermelerini istedi.
Terör örgütü PKK, FETÖ mensupları ve Avrupalıların "Hayır" dediğini aktaran Gökçek, şunları kaydetti:
"Dünyanın en büyük terör örgütü olan FETÖ, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisine bomba attığında, Meclisin içerisinde her partiden adam yok muydu? 249 şehit, 2 bin 200 gazi verdik. Bunların içerisinde her partiden kişi yok muydu? FETÖ bunların arasında ayrım yaptı mı? AK Parti'yi yok etmek için 17-25 Aralık yaptılar. Gezi Olaylarını ve en son darbe girişimi yaptılar. Peki AK Parti'ye yaptılar da diğer siyasi partilere yapmadılar mı? FETÖ, AK Parti, CHP, MHP, BBP, parti ayrımı yapmadan hepimizi parçalamaya kalkıyor. FETÖ 'Hayır' diyorsa, bunu bitirmek için 'Evet' diyeceğiz."
Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can ise Çamlıderelilerin herşeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in desteğiyle, Çamlıdere'ye çok sayıda yatırım yaptıklarını belirten Can, ilçeye yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay da birer konuşma yaptı.