Çamlıca Okullarında Öğrencilerin Badminton Keyfi

Çamlıca Okulları öğrencileri beden eğitimi dersinde Badminton sporunu öğrendiler.



Çamlıca Okullarında, öğrencilere vücuttaki yağların yakılmasına ve vücut koordinasyonunu geliştirmesine kadar insan sağlığına birçok faydası bulunan Badminton sporu öğretildi. Yaklaşık iki saat süren eğitimde öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşarken, spor sonunda öğrencilere Badminton sporu hakkında bilgiler verildi.



Badminton sporunun bir çok faydası olduğunu anlatan Çamlıca Okulları beden eğitimi öğretmeni Halit Taş, "Bu spor, vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olur, enerji seviyenizi arttırır. Vücuda alınan oksijenin kaslar tarafından verimli olarak kullanılmasını sağlar. Aynı zamanda, çeviklik kazandırır, ve kemikleri güçlendirir. Bu sporu biz de elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle yapacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA