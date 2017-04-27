Camille

Kemal Başar'ın yönettiği "Camille", izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Camille

Kemal Başar'ın yönettiği  "Camille", izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yazan: Kosta Kortidis

Yöneten ve Dramaturji: Kemal Başar

Dekor Tasarımı: Murat Gülmez

Kostüm Tasarımı: Mine Erbek

Işık Tasarımı: Melis Karaman

Müzik: Can Atilla

Koreografi: Kerem Kuraner

Begüm Topçu Turay

Kubilay Tunçer

Serap Yılmaz

Yönetmen Yardımcıları: Melis Karaman, Yiğit Can Bahçeci

Tiyatro Keyfi'nden yeni eser: 1864-1943 yılları arasında yaşamış Fransız heykel sanatçısı Camille Claudel'in erkek egemen toplumun kurallarına uymayan başkaldırışını, kendinden yaşça oldukça büyük olan ünlü heykeltraş Rodin'le tutkulu ilişkisini, iniş çıkışlarla dolu yaşamını bir akıl hastanesinde bırakışını konu edinen 'Camille - Taşın Kalbi'. 

Topluluğun diğer eserleri gibi Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan metnin yazarı Kosta Kortidis... Kemal Başar'ın reji ve dramaturjisini yaptığı eserde dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Mine Erbek, ışık tasarımı Melis Karaman, orijinal müzikler Can Atilla, koreografi Kerem Kuraner imzasını taşıyor. Eserde Begüm Topçu Turay, Kubilay Tunçer ve Serap Yılmaz rol alıyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Akasya Kültür Sanat

Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Camille

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Fehmi Kubilay, Türkiye Cumhuriyeti, Acıbadem Hastanesi, Emek Sineması, Murat Gülmez, Serap Yılmaz, Kemal Başar, Başkaldırış, Can Atilla, Heykeltraş