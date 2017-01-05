Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan "Camille", 13 Aralık'ta Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
Yazan: Kosta Kortidis
Yöneten ve Dramaturji: Kemal Başar
Dekor Tasarımı: Murat Gülmez
Kostüm Tasarımı: Mine Erbek
Işık Tasarımı: Melis Karaman
Müzik: Can Atilla
Koreografi: Kerem Kuraner
Begüm Topçu Turay
Kubilay Tunçer
Serap Yılmaz
Yönetmen Yardımcıları: Melis Karaman, Yiğit Can Bahçeci
Tiyatro Keyfi'nden yeni eser: 1864-1943 yılları arasında yaşamış Fransız heykel sanatçısı Camille Claudel'in erkek egemen toplumun kurallarına uymayan başkaldırışını, kendinden yaşça oldukça büyük olan ünlü heykeltraş Rodin'le tutkulu ilişkisini, iniş çıkışlarla dolu yaşamını bir akıl hastanesinde bırakışını konu edinen 'Camille - Taşın Kalbi'.
Topluluğun diğer eserleri gibi Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan metnin yazarı Kosta Kortidis... Kemal Başar'ın reji ve dramaturjisini yaptığı eserde dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Mine Erbek, ışık tasarımı Melis Karaman, orijinal müzikler Can Atilla, koreografi Kerem Kuraner imzasını taşıyor. Eserde Begüm Topçu Turay, Kubilay Tunçer ve Serap Yılmaz rol alıyor.
Camille
Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan "Camille", 13 Aralık'ta Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan "Camille", 13 Aralık'ta Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.