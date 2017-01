Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan "Camille", 13 Aralık'ta Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



Yazan: Kosta Kortidis



Yöneten ve Dramaturji: Kemal Başar



Dekor Tasarımı: Murat Gülmez



Kostüm Tasarımı: Mine Erbek



Işık Tasarımı: Melis Karaman



Müzik: Can Atilla



Koreografi: Kerem Kuraner



Begüm Topçu Turay



Kubilay Tunçer



Serap Yılmaz



Yönetmen Yardımcıları: Melis Karaman, Yiğit Can Bahçeci



Tiyatro Keyfi'nden yeni eser: 1864-1943 yılları arasında yaşamış Fransız heykel sanatçısı Camille Claudel'in erkek egemen toplumun kurallarına uymayan başkaldırışını, kendinden yaşça oldukça büyük olan ünlü heykeltraş Rodin'le tutkulu ilişkisini, iniş çıkışlarla dolu yaşamını bir akıl hastanesinde bırakışını konu edinen 'Camille - Taşın Kalbi'.



Topluluğun diğer eserleri gibi Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan metnin yazarı Kosta Kortidis... Kemal Başar'ın reji ve dramaturjisini yaptığı eserde dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Mine Erbek, ışık tasarımı Melis Karaman, orijinal müzikler Can Atilla, koreografi Kerem Kuraner imzasını taşıyor. Eserde Begüm Topçu Turay, Kubilay Tunçer ve Serap Yılmaz rol alıyor.