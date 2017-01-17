Camilerden Hırsızlık Yapıldığı İddiası

Bolu'da, 3 camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bolu merkezde bulunan Balcı, Kültür ve Yıldırım Bayazıd Camii'nden diz üstü bilgisayarlar ve elektronik eşyaların çalındığı bilgisi üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



Ekipler, camilerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



Yapılan incelemelerde 3 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen K.B'nin yakalanması için çalışma yapıldı.



Polis ekipleri tarafından yakalanan K.B'nin evinde yapılan aramada, 2 adet diz üstü bilgisayar ve 1 adet CD sürücüsü bulundu.



K.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.