Camilerde Engelliler İçin Yeni Uygulama! Akülü Araçlarını Şarj Edebilecekler

Diyanet İşleri Başkanlığı engelli vatandaşların akülü araçları için camilerde şarj dolum ünitesi kuracak.

8 İLDE BAŞLATILACAK

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre projenin pilot uygulaması 8 ilde başlatılacak. Şarj dolum üniteleri, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Bayram camilerinde, İstanbul'da Sultanahmet, Fatih ve Ataşehir Mimar Sinan camilerinde, İzmir'de Konak Camii'nde, Bursa'da Emir Sultan ve Ulu Cami'de, Kayseri'de Hacı Mehmet Özkan Camii'nde, Samsun'da Büyük Cami'de, Gaziantep'te Alabey Camii'nde ve Diyarbakır'da Berat Camii'nde kurulacak.

DİNİ BİLGİLERE ERİŞİLECEK

Her ünitede, üç akülü araç birden şarj edilebilecek. Ünitelerde, dini bilgilerin de olduğu dijital bir sistem bulunacak. Vatandaşlar araçlarını şarj ettikleri sırada dijital ekrandan Kuran-ı Kerim okuyabilecek ya da dinleyebilecek; Kuran meali, hadis, fıkıh gibi dini bilgilere ulaşabilecek. Ünitelerde, çocuklar için hikâye ve masallar olacak. İçerikler, işaret diliyle de vatandaşlara iletilecek. Sesli ve işaret diliyle yön ve mekân tarifleri, kurum ve kuruluşlara kolay erişim sağlayan navigasyon özelliği de bulunacak.