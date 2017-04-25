Camiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Kadıköy'de bir kişinin camiden ayakkabı çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'ndeki Zilelioğlu Camisi'ne dün öğle namazının kılındığı vakitte gelen bir kişi, ayakkabılıktan iki çift ayakkabı aldı.



Hırsızlık anı, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin camiye gelerek ayakkabıları çalması görülüyor.



Zilelioğlu Camii Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kamil Durdu konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami ve ibadet yerlerinin kutsal mekanlar olduğunu söyledi.



Hırsızlığın kötü bir şey olduğunu vurgulayan Durdu, "Hırsızlığı tasvip etmediğimiz gibi, ibadethanelerden yapılan hırsızlıklar doğru değil. Daha önce de aynı olayla karşılaştık. Bir daha olmaz dedik ama devam ediyor. Bu kutsal mekanlardan yapılan hırsızlıklar cemaati camiden soğutuyor. Bu tür şeyler bir müminin yapacağı şeyler değil. Bu konuyla ilgili cezaların artırılmasını istiyoruz." diye konuştu.