Camide Namaz Kılan Adamın Çantası Çalındı

Antalya'da camide namaz kılan adamın valizi çalındı. Hırsızlık anı ise caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Antalya'ya tatile gelen 57 yaşındaki Üzeyir Aslan, saat 10.00 sıralarında sabah namazını kaza etmek üzere Balbey Mahallesinde bulanan Balbey Camine geldi. Abdest aldıktan sonra camiye giren Aslan, içinde eşyalarının bulunduğu valizini de cami içine bıraktı. Namaz sonrası valizinin yerinde olmadığını fark eden Aslan, durumu cami görevlilerine bildirdi. Camide yapılan aramada çanta bulunamayınca polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, valizin 30-35 yaşlarında bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Polis, valizi çalan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.



Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları ile kaydedildi. - ANTALYA