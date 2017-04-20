Çamiçi Yaylası'nda Bahar Temizliği Yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bölgenin en büyük mesire ve piknik alanı konumundaki Çamiçi Yaylası'nda belediye tarafından bahar temizliği yapıldı.



Tarihi, doğası ile turizmde Tokat'ın önemli ilçelerinden biri olan Niksar'da, Çamiçi Yaylası'nda Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temiz bir Niksar için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Niksar ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların özellikle hafta sonlarını piknik yapmak ve temiz hava almak için gittiği, ilçeye 14 kilometre mesafede bulunan Çamiçi Yaylası'nda hummalı bir şekilde temizlik çalışması yaptı. Çevreye atılan irili ufaklı çöpleri toplayan ekipler Çamiçi Yaylası'nı en doğal görünümüne kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer vatandaşların çöplerini sağa sola atmamalarını, çöpleri belirli noktalara bırakılan çöp kutularına ya da poşetler içerisinde uygun noktalara bırakmaları konusunda uyarılarında bulundu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"Yeni sezonun açılmasıyla birlikte ekiplerimiz tarafından yapılan özverili çalışma ile yeşilin her tonunun hakim olduğu bir doğa harikası olan Çamiçi Yaylamızı, halkımızın gönül rahatlığı içerisinde, tertemiz bir ortamda dinlenebilecekleri konuma getirdik. Burası şehrimizin gözbebeği ve mucizevi yaşam alanı. Hep birlikte bu temizliği koruyarak, evimize gösterdiğimiz ihtimamı yaylamıza da göstererek, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmayı tüm halkımızdan istirham ediyorum. Çöplerimizi imha etmeden bu güzel ortamı terk etmeyelim. Haklı gururumuz, gözümüzün bebeği, Çamiçi Yaylamıza hep birlikte sahip çıkalım. Halkımızın bu duruma mutlaka hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT