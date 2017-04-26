Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmet Taşdemir, elde ettikleri başarıda camianın takıma verdiği desteğin önemli olduğunu ifade etti.



İsmet Taşdemir, MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelerek sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sezon başında, sarı-lacivertli ekibin başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştüklerini aktaran Taşdemir, "Bu görüşmede konuştuklarımızı birebir yaşadık ve her şey düşündüğümüz gibi oldu." dedi.



Sarı-lacivertli camianın, sezonun 22. haftasında deplasmanda oynanan Gümüşhanespor maçının ardından şampiyonluk için kenetlendiğine dikkati çeken Taşdemir, "Bu karşılaşma sonrası gerçekten farklı ve güzel oldu." ifadesini kullandı.



Niğdespor maçında, 1-0 öndeyken rakibin bir atağında top direğe çarptığında "Şanssızlığımız bitti." dediğini ve ibrenin kendilerine döndüğünü ifade eden Taşdemir, sezonun 2. devresinde iyi oyundan ziyade puan için gerektiği gibi oynadıklarını belirtti.



Sezon boyunca umudunu hiç kaybetmediğini vurgulayan Taşdemir, şunları söyledi:



"Tokatspor maçı sonrasında bırakabileceğimi söyledim ama başkan bana inandığını ifade etti ve şampiyonluk geldi. Bu ligi aşağı yukarı biliyorum. Mesut Bakkal'ın yanında 5 yıl çalıştım. Bir şeyleri öngörebiliyorsun. Bu camia paraşütsüz en alta gidecekken bu sürecin tersine çevrilmesi çok önemliydi. Yönetim bir diriliş başlattı. Maddi sıkıntı ve yanlış transferlerle süreç uzadı ancak başardık. Camia bizi şampiyonluğa mecbur bıraktı, yenilip geliyorsun 10 bin kişi karşılıyor. Seyircisiz maçta 50 bin bilet satıldı, yenemedik. Oyuncu istemez mi, tarihe geçmek istediler, küllerinden doğan Ankaragücü'nü şampiyon yapan onlar oldu."



"Sözleşmem devam ediyor"



Teknik direktörlük kariyerinde, genç yaşta camiasında şampiyonluk mutluluğu yaşadığını dile getiren Taşdemir, sözleşmesiyle ilgili "Sözleşmem devam ediyor ancak yönetim kurulunun, devam edilmeyeceği yönündeki kararına elbette saygı duyarız ve yine elimizden gelen desteği veririz." diye konuştu.



TFF 1. Lig'de başarı için maddi imkanların netleşmesi ve hedef birlikteliği gerektiğine dikkati çeken Taşdemir, şunları kaydetti:



"Bu sezonki oyuncu gurubu ve şampiyonluğun bir maliyeti var. Bu oyuncu grubu 'şampiyonluk gelsin önemli değil' dedi ama haklarını da almayacak değiller. Üst lige çıkmak çok zor olur. Geçiş süreci olmalı. Umarım biz de bunu yaşarız. Takımı, iskeleti korumak lazım. 1. Lig için çok kötü bir takımımız yok. Ankaragücü, oynadığı her ligde kafaya oynar. Başarır, başaramaz ama kafaya oynar."