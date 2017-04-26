Cami ve Külliye Hızla Yükseliyor

İlkadım Belediyesi tarafından Baruthane Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde Selçuklu mimarisi ile inşa edilen Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi hızla yükseliyor.



Türk İslam sanat mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olarak geçmişten geleceğe önemli bir yapı olarak inşa edilen cami ve külliye, inanç turizminde de yerini alarak büyük bir medeniyet projesi olarak hayat bulacak. Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 6,5 dönüm alan içerisinde inşa edilen proje, Selçuklu mimarisi, şehir ve deniz manzarası, ihtişamlı yapısı ile dikkat çekiyor.



Mazi ile atiyi birleştiren mimari proje



Dünyada önemli bir yere sahip Selçuklu mimarisinden esinlenilerek planlanan projede, planlamasına uygun kesme taşlar kullanılıyor. Yılların birikimi ve büyük bir ustalık isteyen kesme taş işçiliği yapıya eşsiz bir görünüm kazandırırken doğal bir yalıtım sağlamasıyla da kullanışlı bir malzeme özelliği taşıyor. Mimarisinden kaynaklanan doğal görünümünün yanında aydınlatması, iklimlendirmesi ve akustiğinde günümüz teknolojisinden faydalanılıyor.



"Mimarisi ile Türkiye'ye örnek olacak"



Cami ve külliye inşaatının tamamlandığında Samsun'a Ankara Hacı Bayram Veli, İstanbul Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi önemli bir merkez kazandıracaklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde 6,5 dönüm alan içerisinde inşa ettiğimiz Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinde çalışmalar hızla devam etmektedir. Selçuklu mimarisi kullanılarak doğal taş ve ahşap malzemelerin kullanılarak inşa edilen cami ve külliye, 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri ile dev bir eser olacak. Denizi gören ahşap malzeme ve kesme taş kullanılarak Türkiye'ye örnek gösterilecek cami ve külliyede bayanlar için ayrı abdest ve ibadet yerleri de düşünüldü. Cami ve külliye inşaatının tamamlanarak hizmete açıldığında İstanbul Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi önemli bir merkez olacak. Şehir için önemli bir merkez olacak olan cami ve külliye projemiz hem mimarisiyle hem de eğitim, ibadet ve dinlenme ve sosyal mekanları ile dikkat çeken bir yapı olacaktır" dedi. - SAMSUN