Camı Kıramayan Soyguncular Altınları Çalamadı

Adana'da bir kuyumcunun vitrin camını patlatarak altınları çalmak isteyen soyguncular, camın kırılmaması nedeniyle olay yerinden kaçtı.



Olay, Seyhan ilçesindeki İboosman Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.



Saat 10.30 sularında bir otomobille kuyumcunun önüne gelen soyguncular, arkasında onbinlerce lira değerinde altın ve bilezik bulunan vitrin camına sert bir cisimle birkaç kez vurdu.



Soygun girişimine uğrayan kuyumcu, panik butonuna basarak polisten yardım istedi.



Bir görgü tanığı, camı kıramayan soyguncuların yakayı ele vereceklerini anlayınca geldikleri otomobille olay yerinden kaçtığını anlattı. Tüm bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.



Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA