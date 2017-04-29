Cami İnşaatı Çöktü: 3 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3'ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.



Yeni Mahalle'de bir cami inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dükümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonuca çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak çalışmasına başlandı. Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı.



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