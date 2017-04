Cami Göçüğünde Hem Eşini Hem Babasını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin kayınpeder ve damat olduğu ortaya çıkarken, hem eşini hem de babasını kaybeden Nevin Keskin ise cenazede büyük acı yaşadı.



Samsun'un Atakum ilçesinde dün bir cami inşaatında kubbenin beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yeni Mahalle'de bulunan Kevser Camisi'nin kubbesinin beton dökümü sırasında kalıp çökmüştü. Çökme sonucu 6 kişi göçük altında kalmıştı. AFAD ve 112 ekiplerinin yoğun çalışması sonucu göçük altındakilerden 3'ü yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayda Nejmi Keskin (43), Erol Zaman (62), Ahmet Boz'un (62) cenazelerine ulaşılmıştı. Olayda ayrıca Hasan Temiz, Hüseyin Akyol (44) ve Uğur Akyol (21) yaralanmıştı.



Eşi ve babasını cami inşaatı kazasında kaybetti



Cami inşaatında hayatını kaybedenler için bugün İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde cenaze namazından önce evlerinin önünden helallik alındı. Kayınbaba ve damat oldukları öğrenilen Ahmet Boz ve Nejmi Keskin'in cenazesi kayınbaba olan Ahmet Boz'un Kuzey Evleri mevkisinde bulunan evlerinde helallik alınması esnasında gözyaşları sel oldu. Bu sırada ayakta durmakta zorlanan Ahmet Boz'un kızı, Nejmi Keskin'in eşi Nevin Keskin, tekerlekli sandalyede eşinin ve babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Nevin Keskin ve aile yakınları evin önünde alınan helalliğin ardından cenazeler, cenaze aracına doğru götürülürken fenalık geçirdi.



"Ahmet dayım, 'cami inşaatından düşerek ölmek herkese nasip olmaz' derdi"



Cenaze namazından önce acısını anlatan Ahmet Boz'un yeğeni Mehmet Salih, "3'ü de çok mükemmel insanlardı. Ahmet dayım, her zaman 'Cami inşaatından düşerek ölmek herkese nasip olmaz' derdi. Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.



Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Kalkancı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 3 cenazenin cenaze namazı da aynı camide kılındıktan sonra Kalkancı Mezarlığı'na defnedildi.



Cenazeye ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN