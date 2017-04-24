Cami Çıkışında Vatandaşlara Sıcak Süt İkram Edildi

Beyşehir ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle tarihi Eşrefoglu Camisi'ndeki mevlidin ardından cami çıkışında vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.



Eşrefoğlu Camisi'nde cami önüne belediye tarafından kurulan ikram çeşmesinin musluklarından cami çıkışında sıcak süt aktı.



Vatandaşlar ikram edilen sütten alabilmek için çeşme önünde sıraya girdi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, program çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek mübarek gecelerini tebrik etti.