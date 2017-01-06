Cami Bahçesinde Uyuşturucu Satışına 18 Yıl Hapis

Eskişehir'de, 2016 ekim ayında cami bahçesinde uyuşturucu madde satarken yakalanan sanık, 18 yıl hapse mahkum edildi.



18 Ekim 2016 tarihinde, Reşadiye Camii bahçesinde eroin sattığı sırada polis ekiplerince yakalanan sanık A.Ö., gözaltına alınmıştı. Sanığın üzerinde arama yapan ekipler 5 gram eroin maddesi ele geçirmiş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanığın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık ve avukatlar hazır bulundu.



Sanık, duruşmada verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, "Kullanıcıyım, beraatimi talep ediyorum" dedi.



Son duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı 18 yıl hapse mahkum etti. - ESKİŞEHİR