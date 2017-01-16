Cami Açılmadan Muslukları Çalındı

Bolu'da tamamlanma aşamasındaki cami açılmadan tuvalet ve abdesthane bölümündeki 30 musluk bataryası kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YAPTIRILDI

Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan bin 600 kişi kapasiteli camide meydana geldi. Çıkınlar, 500 Evler Cami Yaptırma Derneği'nce, hayırsevrelerin desteği ile yaptırılan caminin alt katındaki tuvalet ve abdesthane bölümüne kapının camı kırılarak girildi. Kimliği belirsiz kişiler, musluk bataryalarını monteli oldukları duvar kısımlarını kırarak söküp aldı.

30 ADET MUSLUK BATARYASI ÇALINDI

Dernek yöneticileri sabah durumu fark edince polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri camide inceleme yaptı, parmak izi aradı. İncelemede 30 musluk bataryasının çalındığı belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ AY SONRA AÇILACAK

Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını söyleyerek, "Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar. Sadece çalmakla kalmayıp duvarları bile parçalamışlar. Kapının camlarını kırmışlar. Biz üç lira, beş lira toplayarak bu camiyi yapmaya çalışırken bu olayın yaşanması bizleri çok üzdü." dedi.







