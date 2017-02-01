Cameron'dan Gazete Patronuna Baskı İddiası

İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumunda aldığı tutum nedeniyle Daily Mail gazetesinin editörünün görevden alınması için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.
Brexit referandumunda ülkenin AB'de kalmasından yana kampanya yürüten Cameron'ın AB'den ayrılınmasından yana bir yayın politikası benimseyen Daily Mail editörü Paul Dacre'nin görevden alınması için çalıştığı iddia edildi.
İngiliz devlet televizyonu BBC'nin haberine göre Cameron, referandum sürecinde Brexit yanlısı haber ve yorumlara ağırlık veren gazetenin patronu Jonathan Rothermere'den editör Dacre'ye önce "hakim olmasını" istedi, daha sonra da görevden alınması için baskı yaptı.
Haberde Cameron'ın gazetenin patronuna başvurmadan önce de Downing Street'teki başbakanlık ofisinde konuyu bizzat Dacre'ye açtığı ve editörü kendisine "biraz daha az sert yaklaşması" için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
Daily Mail'in sahibi Rothermere'in sözcüsü Cameron'la ilgili iddiaları ne yalanlar, ne de doğrularken, "Yıllar içinde Rothermere'e pek çok başbakan editörlerin görevden alınması için kendisini zorlamıştır. Ancak kendisi daha önce mahkemede yemin altında da söylediği gibi gazetelerinin yayın politikalarına karışmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Cameron'dan açıklama
Cameron'ın ofisinden yapılan açıklamada ise kendisinin Daily Mail'in editörünü belirleyebileceğini inandığını düşünmenin yanlış olacağı savunularak, "Cameron'ın gazetelerin AB üyeliğinin bırakılması için kampanya yapmasının yanlış olduğunu düşündüğü kamuya mal olmuş bir bilgidir. Kendisi bu konudaki görüşlerini Daily Mail'in editörü Paul Dacre'ye ve sahibi Jonathan Rothermere'le de özel görüşmelerde paylaşmıştır." denildi.
Bazı gözlemciler referandumdan İngiltere'nin AB'den ayrılması kararının çıkmasında Daily Mail'in izlediği yayın politikasının etkili olduğunu ifade ediyor.
İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı. Referandum sürecinde ülkenin AB'de kalması için kampanya yapan Cameron sonucu kendi mağlubiyeti olarak değerlendirip önce başbakanlıktan, ardından da milletvekilliğinden istifa etmişti.
Yayın hayatına 1896'da başlayan Londra merkezli Daily Mail İngiltere'nin The Sun'dan sonra en büyük tiraja sahip 2. gazetesi. İngiltere'nin günlük olarak yayımlanan ilk gazetesi olan Daily Mail ayrıca tirajı 1 milyonu aşan ilk İngiliz gazetesi olma özelliğini de taşıyor.
Gazete 1992'den beri Paul Dacre'nin editörlüğünde yayım hayatını sürdürüyor.
Cameron'dan Gazete Patronuna Baskı İddiası
İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumunda aldığı tutum nedeniyle Daily Mail gazetesinin editörünün görevden alınması için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.
İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumunda aldığı tutum nedeniyle Daily Mail gazetesinin editörünün görevden alınması için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.