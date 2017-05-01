Cameron Bu Kulübeye 114 Bin TL Gömdü

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, 114 bin TL değerinde lüks bir kulübe inşa ettirdi. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, evinin bahçesine içinde odun sobası, kanepe bulunan lüks bir kulübe inşa ettirdi. Cameron, Red Sky Shepherd's Hut şirketinden Paul Bennett tarafından inşa edilen kulübeye 25 bin sterlin (114 bin TL) ödendi. Cameron, kitabını bu lüks kulübede yazmayı planlarken, Cameron'un çocukları ise kulübeyi oyun odası olarak kullanmak istiyor. Eski Başbakan, "Ben kulübeyi kitap yazmak için kullanmak isterken, oğlum alternatif bir yatak odası olarak istiyor. Bu yüzden, bir rekabet var" ifadelerini kullandı. "Kulübe ilk geldiğinde, kulübede ilk geceyi kimin geçireceğine dair bir heyecan vardı" diyen Cameron, mücadeleyi oğlunun kazandığını dile getirdi.

