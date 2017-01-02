Çameli Kaymakamı Özaydın, Görevine Başladı

Çameli Kaymakamlığına atanan Onur Özaydın, görevine başladı.



Kaymakam ve vali yardımcılarının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Çameli'ne atanan Özaydın, görevine başladı.



Denizli'de daha önce de memuriyette bulunan Özaydın, 2015 yılında kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Nevşehir Valiliğinde il stajını, Adana'nın Yüreğir ve Kırklareli'nin Babaeski ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde de kaymakam vekilliği yaptı.



Belediye Başkanı Arslan'dan Özaydın'a ziyaret



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bugün göreve başlayan Kaymakam Onur Özaydın'ı makamında ziyaret etti.



Çameli Belediye Başkanı Arslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özaydın, "Önceliğimiz ülkemize hizmet. Ülkemizin her yeri hizmet etme noktasında aynıdır." ifadelerini kullandı.



Arslan, Özaydın'a görevinde başarılar diledi.