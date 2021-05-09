Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm full izle!
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Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm full izle!

Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm full izle!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Her Perşembe 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başladı. Peki, Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm full izle!

Her Perşembe 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başladı. Peki, Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olayların ortaya çıkmasından sonra babası Rafet'in gazabından kurtulamayan Sedat can havliyle işleri düzeltmeye çalışır.

Önce Cana'nın kapısını çalıp bir an önce kaçıp gitmelerini gerektiğini söyler. Ancak Cana'dan aldığı yanıt Sedat için hayal kırıklığıdır. Diğer taraftan Nalan da yaşadığı şeyler karşısında endişeli ve kararsızdır. Sedat ise öfkesinin kurbanı olur.

Sinirli bir şekilde araba kullanırken gerektiğinden fazla hız yaptığından kaza geçirir. Sedat'ın kaza haberini alan tüm ailesi ise yastadır. Vicdan azabı çeken Cana da hastaneye gelir. Herkes Sedat'tan gelecek güzel haberi beklemektedir. Nalan da dahil olmak üzere. Ancak gelen bir haber tüm yaşanacakları temelinden sarsacaktır. Sedat'a ne olacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen ve 13 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM FULL İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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