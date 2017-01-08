Çamburnu Tabiat Parkı'nda Çıkan Yangında 20 Hektar Sarıçam Kül Oldu

TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde, dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda dün gece çıkan ve sabah karşı kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü. Kış ortasında çıkan yangının, piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıktığı sanılırken, ortaya atılan iddiaları üzerine çok yönlü soruşturma başlatıldı.



Dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan Çamburnu Tabiat Parkı'nda dün gece saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişledi. İhbarlar üzerine Sürmene ve Of Belediyeleri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 civarında itfaiye aracı yangına müdahale etti. Trabzon, Rize ve Giresun'dan gelen Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gece boyu süren müdahaleler sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alınabildi.



YANGININ BOYUTU GÜN IŞIĞI İLE ORTAYA ÇIKTI



Çamburnu Tabiat Parkı ormanında çıkan yangının boyutları günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı. Yeşil örtünün simsiyah hale geldiği bölgede yangın yaklaşık 20 hektar alanda etkili oldu. Bitki örtüsü ile çok sayıda sarı çam yanarak kül oldu.



Hala daha yer yer dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.



MANGAL ATEŞİ İDDİASI



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün hava sıcaklığının 20 dereceyi bulması nedeniyle çok sayıda kişinin piknik için bölgeye geldiği belirtildi. Piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin yangına neden olduğu öne sürülürken, bölgede bir kaç farklı noktada çok sayıda içki şişesi de bulundu. Gece bazı kişilerin ormanlık alanda alkol aldığı ve şişeleri gelişi güzel ormana attığı belirtildi. Yangının bu kişilerden de kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.



BELEDİYE BAŞKANI: SABOTAJ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR



Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle piknikçilerin bölgeye geldiğini belirterek, yangının mangal ateşinden çıkmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Başkan Üstün, "Yangın rüzgarın da etkisiyle çok geniş alanda etkili oldu. Yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Yoğun şekilde müdahale ile yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldık. Sabotaj da dahil olmak üzere yangının çıkış nedeni ile ilgili tüm iddialar titizlikle araştırılıyor" diye konuştu.



ORMAN BAKANI EROĞLU: AĞAÇLANDIRILACAK



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çamburnu mevkiSindeki yangınla ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Eroğlu'nun paylaşımları şöyle:



"Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare orman alanı dahi başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır. Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez." - Trabzon