Çamaşır Sepetinden "Civciv" Çıkarıyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da plastik çamaşır sepetlerini kuluçka düzeneğine dönüştüren emekli işçi, evinde yumurtalardan civciv çıkarıp yetiştiriyor.



Orduyeri Mahallesi'nde ikamet eden ve 2015'te bir kamu kuruluşundan emekli olmasının ardından "süs tavuğuna" ilgi duyan Sezgin Savaşkan (50), internetten aldığı yumurtayla evinde civciv yetiştirmeye karar verdi.



Aldığı yumurtaların kuluçka süreleri için plastik çamaşır sepetinden "kuluçka makinesi" yapmaya karar veren Savaşkan, yaklaşık yarım metrekarelik sepetlere belli bir ısı sağlaması için lamba, ısıyı sabitlemek için termostat ve sepetin içindeki yumurtaların tüm yüzeyinin gereken nemi alması ve yumurta içinde civcivlere bir boşluk oluşması amacıyla belirli aralıklarla dönerek yumurtaları çevirmeye yarayan düzenek oluşturdu.



İki yıl önce hobi olarak başladığı uğraşında başarıya ulaşan Savaşkan, bahçesinde ve evinin zemin katında yumurtadan çıkan civcivleri beslediği ve büyüttüğü alan oluşturdu.



Gününün büyük bölümünü civciv ve tavuklara zaman ayırarak geçiren ve tavuklarına adeta çocukları gibi bakan Savaşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana hayvan sevgisiyle büyüdüğünü ve hayatının çeşitli zamanlarında evinde kedi, köpek, balık, kuş, güvercin gibi hayvanların yanı sıra tarantula, ev timsahı gibi hayvanlar beslediğini söyledi.



Son olarak çalıştığı kurumdan emekli olmasıyla uzun yıllardır ilgi duyduğu süs tavuğu yetiştiriciliğine merak saldığını ve şu anda sayısı 50'yi aşkın tavuk beslediğini anlatan Savaşkan, "Civciv yetiştirmek için kendim gerekli tertibatları kurdum. Tabii bunu yaparken bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olmak gerekiyor. Özellikle benim civciv çıkardığım Serema yumurtaları steril ortam, yumurtanın ortamındaki nem ve sıcaklık ayarına kadar daha çok titizlik ve bakım istiyor." diye konuştu.



Önceden eski bir buzdolabında normal tavuk yumurtalarıyla üretim yaptığını, daha sonra süs tavukları için evine bir düzenek kurduğunu ifade eden Savaşkan, pazardan aldığı 2 çamaşır sepetinin içine bir tertibat kurduğunu anlattı.



Savaşkan, kuluçkaya yatan tavuğun altındaki yumurtaları belirli aralıklarla çevirmesi olayını, kendisinin de araç silecek motoru ve eski bir zıpkının lastiği sayesinde gerçekleştirdiğini aktararak, şu anda da civcivlerin çıktığı yumurtaların, yine kendi kümesindeki tavukların yumurtası olduğunu söyledi.



"Kabuğunu kıramayan civcivler olduğunda müdahale ediyorum"



Belirli bir süre hassasiyetle ve belirli bir ortamda biriktirdiği yumurtalar kuluçkaya yerleştirilmeden önce sepette birtakım hazırlıklar yaptığını, ortam sıcaklığını ayarladığını ve daha sonra yumurtaları sepete koyduğunu dile getiren Savaşkan, şöyle devam etti:



"Yumurtaları sepete koymamın ardından 10 gün içinde damarları gelişmiş oluyor. Bunu da küçük bir el feneriyle gözlemleyebiliyorum. 21 günde gelişmelerini tamamlayan civcivler kabuklarına vurmaya başlıyor. Özellikle civcivlerin kabuklarından çıktığı dönem biraz zahmetli oluyor çünkü kabuğunu kıramayan civcivler olduğunda kendim müdahale ediyorum. Bu kadar emeğin amacı, 21. gün içindir. 21. günde bir canın dünyaya gelmesi insanı en mutlu eden olaydır. Civcivler, benim çocuğum gibidir. Onlardan bahsederken hep 'çocuklarım' diye bahsederim, ayrısı gayrısı olmaz."



"Yumurtaları saatlerce karnımda tuttuğum oldu"



Civcivlerin sağlıklı olarak yumurtadan çıkabilmesi için özellikle 36-37 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini ve bunu da termostat yardımıyla sağladığını anlatan Savaşkan, bu süreçte civcivler için en büyük tehlikenin elektriklerin kesilmesi olduğunu belirtti.



Savaşkan, elektrik kesintisi durumunda aldığı tedbirlerden de bahsederek, "Elektrik kesintisinde ilk akla gelen jeneratördür ama o durumlarda ben yumurtaları karın bölgeme alarak üzerimdeki kazağa, tişörte sarıyorum ve kendi ısımla o kuluçka sıcaklığını veriyorum. Yani jeneratörü kendim sağlayarak onlara 2-3 saatliğine de olsa ben kuluçkalık yapıyorum. Dikeni seven gülüne katlanır. Birçok kez yumurtaları bu şekilde saatlerce karnımda tuttuğum oldu ve hepsi de sağ salim çıktı. Yine şeffaf sepet sayesinde civcivlerin yumurtadan çıkış anını da gözlemleyebiliyorum. Onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Sağ olsun eşimin ve çocuğumun da bu konuda bana büyük bir desteği var. İnsanları, hayvanları ve doğayı çok seviyorum. Onlara elimizle yem yediriyoruz. Vakit geçirmek için güzel bir uğraş." ifadelerini kullandı.