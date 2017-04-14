Çamaşır Asarken Balkondan Düştü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek 2 metreden zemine çakılan 55 yaşındaki Zihniye Günay, ağır yaralandı.



Camicedid Mahallesi Camikebir Sokak'ta yaşayan Zihniye Günay bugün saat 11.00'de, evinin balkonundaki iplere çamaşırlarını asarken dengesini kaybederek, 1'inci kattan düştü. 2 metreden düşerek yaralanan kadını gören komşuları durumu, 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan ve ağır yaralanan Zihniye Günay'ı ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Günay, yapılan ilk müdahale sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Çanakkale