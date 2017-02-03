Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ev kadınları arasında çam kozalağı ile yoğurt mayalamanın yaygınlaştığı bildirildi.



Ev kadınlarının çoğunluğunun köy sütüyle yoğurt mayalama işini evlerinde yaptığı ilçede son günlerde çam kozalağı ile yoğurt mayalama oldukça yaygınlaştı.



Ev kadını Fatma Çakır, daha lezzetli ve doğal olduğu için yoğurt mayalamada çam kozalağı kullandıklarını söyledi.



Bir çam kozalağının 1 ila 3 kilo sütü mayaladığını belirten Çakır," Mayalayacağımız köy sütünü tencerede 6-7 dakika kaynattıktan sonra iyice suyla yıkadığımız çam kozalağını mayalamaya uygun sıcaklıktaki sütün içine atıp tencerenin kapağını kapatarak güzelce sarıyoruz. 4-5 saat bekledikten sonra tadına doyum olmayan yoğurt hazır hale geliyor. Uzun süre yoğurt yapmayacaksanız kozalağı küçük bir kavanoza koyduğunuz yoğurt suyunun içinde mayalamaya hazır halde saklayabilirsiniz" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA