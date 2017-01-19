Cam Kemik" Hastasına Taraftar Derneğinden Sevindiren Hediye

Balıkesir'de, halk arasında "cam kemik" olarak bilinen ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastası 10 yaşındaki Beşiktaşlı Hüseyin Cihan Kök, taraftar derneğinin ziyaretiyle moral buldu.



Gönen Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Eyüp Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Üçpınar'da oturan Kök'ü ziyaret edip, çok sevdiği Beşiktaş'ın forması ile 1 tablet, 1 muhabbet kuşu hediye etti.



Evde eğitim programı kapsamında öğrenimine devam eden Kök'ün en çok yüzünü güldüren Beşiktaş forması oldu.



Kök, çok sevdiği halde hastalığı yüzünden futbol oynayamadığını ancak en büyük hayalinin Vodafone Arena'da Beşiktaş futbol takımını canlı izlemek olduğunu söyledi.



"Onun gözlerindeki mutluluğun tarifini yapamıyorum"



Gönen Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Doğan, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle ayağa kalkamayan, koşup oynayamayan, ailesinin desteği olmadan dışarıya çıkamayan ve doyasıya çocukluğunu yaşayamayan Hüseyin Cihan'ı evinde ziyaret ettiklerini söyledi.



Doğan, ziyaretlerinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Ona verdiğimiz Beşiktaş forması ve diğer hediyeleri aldığında o an onun gözlerindeki mutluluğun hala tarifini yapamıyorum. Bu anlamlı ziyaretimiz ona mutluluk kaynağı oldu ve bizler de onu görüp tanıdığımız için çok mutluyuz. Başkanımız Sayın Fikret Orman ile görüşmelerimiz sonucunda minik kardeşimizi ilerleyen haftalarda Vodafone Arena'da bir müsabakaya taraftar olarak götürmeyi planlıyoruz inşallah o heyecanı mutluluğu da bu kıymetli kardeşimize yaşatırız."