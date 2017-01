Cam Kemik Hastası Kız Şemdinli'nin Gururu Oldu

SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, cam kemik hastası olan Hanım Erdaş, girdiği TEOG sınavında büyük başarı elde ederek ilçenin gururu oldu.



Şemdinli'de kendisi gibi cam kemik hastası olan annesi Memihan ve ablası Hatun ile yaşayan 15 yaşındaki Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hanım Erdaş, okula annesinin ekonomik zorluklar içinde tuttuğu taksiyle gidip geliyor.



Arkadaşlarının desteğiyle sınıfına çıkarılan Erdaş, bütün zorluklara rağmen girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun 116'sını doğru yanıtlayarak ilçenin gururu oldu.



Erdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan cam kemik hastası olduğunu ve şimdiye kadar 7 ameliyat geçirdiğini anlattı.



Geçirdiği ameliyatların ardından 6'ncı sınıftan sonra koltuk değneklerinden kurtulduğunu ve annesinin engelli maaşıyla kiraladığı taksiyle okula gidip geldiğini belirten Erdaş, "Ne zaman ders çalışmaya başlasam yanımda hep annem ve ablam vardı. Derslerimi hep annem için çalıştım. Çok zor şartlarda eğitim gördüm. Şimdi annemin tuttuğu taksiyle okula gidip geliyorum. Kendim üç ayda bir engelli maaşı alıyorum. Ablam ise anneme baktığı için her ay 900 lira maaş alıyor. Her ay 300 lirasını taksiye veriyoruz. Çok zor geçiniyoruz." diye konuştu.



Hedefim Galatasaray Lisesi



Erdaş, hastalığı nedeniyle çocukluğunu hiç yaşayamadığını ve sürekli ameliyatlarla uğraştığını anlattı.



Şimdi durumunun daha iyiye gittiğini vurgulayan Erdaş, "Azimli şekilde çalışarak sınavda başarı gösterdim. Azimle daha başarılı yerlere geleceğim. Hayalimdeki Galatasaray Lisesine gidebilmek için her şeyi yapacağım. Hayatımı değiştirecek birçok sınav var. Bu sınavlara en iyi şekilde hazırlanacağım." dedi.



Erdaş, derste öğretmenlerini çok iyi dinlediğini, bol bol test çözdüğünü ve 27 test kitabını bitirdiğini ifade etti.



"Ders, ayakla değil kafayla çalışılır"



Okuyarak hem ailesine hem ülkesine hem de halka faydalı olmak istediğini dile getiren Erdaş, kendisi gibi bedensel engelli olanlara yardım etmeyi amaçladığını dile getirdi.



Erdaş, bedensel engelli olmanın ders çalışmaya sorun teşkil etmediğini vurgulayarak, "Ben yaşayarak bunu ispat ettim. Ders ayakla değil, kafayla çalışılır." dedi.



Memihan Erdaş ise kızını kirada ve maddi imkansızlıklar içinde güçlükle okuttuğunu ifade etti.



Kızlarıyla birlikte hastalıkla mücadele ettiklerini anlatan Erdaş, "Kızımın bu başarıyı elde edeceğine inanmıyordum. Beni çok mutlu etti. İnşallah bütün öğrenciler bu mutluluğu tadar." diye konuştu.