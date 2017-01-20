Cam Kemik Hastaları Karnelerini Evlerinde Hediyelerle Aldı

Doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı nedeniyle evde eğitim görmek zorunda kalan Osmangazi İlkokuluna kayıtlı 3'ncü sınıf öğrencisi kardeşler, karnelerini evlerinde aldı.



Şanlıurfa'da cam kemik hastalığı nedeniyle evde eğitim görmek zorunda kalan Osmangazi İlkokuluna kayıtlı 3'ncü sınıf öğrencileri Sara ve Mustafa Hakkı Karataş kardeşler, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci tarafından karnelerini evlerinde aldı. Geçirmiş oldukları hastalığı bir kenara bırakıp eğitimlerini aksatmayan Sara ve Mustafa Hakkı Karataş kardeşler her gün düzenli bir şekilde öğretmenlerinin vermiş olduğu eğitimle hayata tutunmaya devam ediyor. Aile, karnelerinin takdimi için kendilerini ziyaret eden, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci'ye teşekkür etti.



Cam kemik hastası kardeşlerin okuma azmi karşısında duygulanan Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci öğrencilere bir ömür başarılı, sağlıklı bir ömür dileyerek bu azimlerinden dolayı öğrencileri ve aileyi kutladıklarını belirtti. Karnelerinde takdir belgesi alarak başarılı bir dönemi sonlandıran Sara ve Mustafa Hakkı Karataş kardeşlere Açıkgöz ve İlci çeşitli hediyeler verdi. - ŞANLIURFA