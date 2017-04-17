Cam Kapıya Çarpan Kişi Yaralandı

Elazığ'da bir mağazanın cam kapısına çarpan Veli Bayar (49), cam kırıklarıyla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'ndeki kırtasiye mağazasında alışveriş yapan Bayar, kasada ödemesini yaptıktan sonra dışarı çıkmak istedi. Bayar, bu sırada kapalı cam kapıyı fark etmeyerek kapıya çarptı.



Bayar, cam parçalarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.



Bacağından yaralanan Bayar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.