Çam Fidanları Toprakla Buluşturuldu

İlkbaharla birlikte yeşillendirme çalışmalarına başlayan Bingöl Belediyesi, 90 çam fidanını toprakla buluşturdu.



2017 yılı peyzaj çalışmalarına hız veren Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Güveçli Köyü güzergahına 90 çam fidanı ekti. Peyzaj çalışmaları kapsamında kentin değişik noktalarında 5 bin fidanı da toprakla buluşturan ekipler, cadde ve sokaklardaki refüjlere de değişik türlerde bitki ekiyor.



Ekipler tarafından şehrin farklı noktalarına özenle ekilen muhtelif türlerdeki bitkiler şehrin görünümüne ayrı bir güzellik katarken, yeşillendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - BİNGÖL