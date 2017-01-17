Cam endüstrisinde 'Akıllı Cam' devri

Üretim süreçlerini hızlandırarak verimliliği artıran Endüstri 4.0 devrimi, Türkiye'de cam endüstrisinde de büyük bir hızla ilerliyor. Gelişen teknolojiyle estetik açıdan olduğu kadar teknik açıdan da tüm ihtiyaçları karşılayan 'Akıllı Cam Teknolojisi' artık yaşam alanlarında kullanılmaya başlıyor. Firmalar tarafından büyük bir fırsat olarak görülen bu teknoloji, ısı ve ses yalıtımı sağlayarak, güneşin parlaklığıyla radyasyon ısısını denetleyebilen bu modern yapı malzemesi tüm binayı güvence altına alıyor.

20. yüzyılın teknolojik dönüşümü olarak adlandırılan Endüstri 4,0, Akıllı Cam Teknolojisi adı altında, sektörlerin geleceğe dönük yeni endüstriyel strateji planı olarak kullanılıyor. Temel olarak bilişim teknolojileri ile endüstrinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Akıllı Cam Teknolojisi, bugünün klasik donanımlarından farklı olarak, az yer kaplayan, az enerji harcayan ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar yaratıyor. Yarattığı bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından da tutumlu olmasını hedefleyen bu yeni teknoloji Türkiye'de yeni nesil üretimin temellerini atıyor.

Yeni Akıllı Cam Teknolojisi'yle tasarımcılar binanın içine ne kadar ışık gireceğini, ne kadar ısıyı, soğuğu ve gürültüyü keseceğini önceden kontrol edebiliyor. Camın performansını kullandıkları malzemelerle şekillendirebilen firmalar, yeni Akıllı Cam Teknoloji'siyle yapıların dış ve iç estetiğinden ısı ayarına, yıllık enerji maliyetinden kullanıcı konforuna kadar her bir ayrıntıyı önceden düşünüyor.

Yaşamın her alanında…

İlerleyen yıllarda yapı kabuğunu tespit etme, ısı tasarım ve parlaklık performansı, ince film teknolojisi, estetik ve kimyasal alandaki gelişimlerini sürdürmeye devam edecek olan Akıllı Cam Teknolojisi, duvarlar, pencereler, kapılar, mağazalar, otomobiller ve elektronik tüketim cihazları gibi çevreyi oluşturan tüm kentsel öğelerde kullanılarak yaşamın her alanında kolaylık sunuyor.

Cam profesyonelleri buluşuyor

Cam üretiminde yeni teknolojilerin sergileneceği, yerli ve yabancı lider firmaların yenilikçi ürünleriyle yer aldığı, bölgenin en büyük ve en prestijli organizasyonu Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2017, 8 – 11 Mart 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.