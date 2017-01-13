Çam Ağacı Aracın Üzerine Devrildi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar ve buzlanmaya dayanamayan çam ağacı, park halindeki bir aracın üzerine yıkıldı.



Olay, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede yoğun kar nedeniyle dallarındaki karın ağırlığını taşıyamayan çam ağacı park halindeki bir aracın üzerine devrildi.



Olay sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, yıkılan çam ağacı ise belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşların ağaç altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - TEKİRDAĞ