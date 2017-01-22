Bursa'da hırdavat ve ev aletleri satan firmanın mağazalarından 20 gün içinde 5 kez hırsızlık yaptığı iddia edilen ve ifadesinde "Bende çalma hastalığı var" diyen zanlı tutuklandı.



Bursa'da büyük AVM'lerin içerisinde hırdavat ve ev aletleri satan bir firmadan 20 gün içinde 5 defa yaşanan hırsızlık olaylarında matkap, kamera, havlu ve elektronik aletler çalındı. Alınan bilgiye göre, mesai saatleri içinde mağazaya gelerek aletleri montunun içine gizleyip çalan Ahmet B. (26) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ürünlerin sayımda eksik çıkması üzerine kamera görüntülerini inceleyen firma çalışanları polise başvurdu. Polisin yaptığı titiz çalışma sonucu Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde yakalanan şüpheli Ahmet B. verdiği ifadede, "Çalmadan duramam. Bende çalma hastalığı var" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA