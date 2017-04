Call Of Duty World War Iı Resmen Duyuruldu!

Küçüklüğümüzün savaş oyunlarından biri olan Call of Duty özüne dönmeye karar verdi. Call of Duty World War kesin olarak çıkış tarihi belli oldu.



Call of Duty'nin çıkardığı son oyunlarda daha çok uzay çağına yönelik seriler insanların büyük bir miktarda tepkisini çekti. Çoğu Call of Duty hayranı asıl çizgisinden şaştığı yönünde yorumlar yaptı ve Call of Duty yeni oyununda özüne karar verdi.



Hatırlarsanız Battlefield 1 oyununda asıl konu I. Dünya Savaşı'ydı ve bu konu ile oldukça fazla oyuncu çekmeyi başardı. Aynı şekilde bir beklenti içinde olan Call of Duty oyunu da II. Dünya Savaşı'nı konu alarak kendine daha fazla oyuncu çekmeyi planlıyor. ve oyunun yeni serisinin II. Dünya Savaşı konusu ile devam edeceği tamamen resmiyet kazandı.







Activision, tarafından resmi olarak 'Call of Duty: World War II' adı ile geleceği duyurulan oyunun kutu görselleri ve beraberinde özet şeklindeki konusu da bugün ortaya çıktı. 2 yıldır araştırmalar yaparak oyunun gerçeğe daha yakın olması için çalıştıklarını belirten Sledgehammer'ın resmi açıklamasına göre Call of Duty World War II 26 Nisan tarihinde tanıtılacak ve 3 Kasım'da piyasaya oyunseverlerin karşına çıkacak.