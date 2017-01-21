MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, 62 yaşındaki Emine Beşer'in park halindeki LPG'li otomobilinde, çalıştırmak istediği sırada yangın çıktı. Beşer hemen araçtan inerken, yanan otomobili itfaiye söndürdü.
Yeşilköy Mahallesi'nde park halindeki 48 L 4830 plakalı otomobiline bugün saat 09.00 sıralarında binen Emine Beşer, kontağı çevirince korku dolu anlar yaşadı. Motor kısmından dumanlar çıkınca tedirgin olan Beşer, araçtan indi. Vatandaşlar otomobildeki yangını görünce, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığının sanıldığı belirtildi. Araçta maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Muğla
Çalıştırmak İstediği Otomobil Alev Aldı
MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, 62 yaşındaki Emine Beşer'in park halindeki LPG'li otomobilinde, çalıştırmak istediği sırada yangın çıktı.
MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, 62 yaşındaki Emine Beşer'in park halindeki LPG'li otomobilinde, çalıştırmak istediği sırada yangın çıktı. Beşer hemen araçtan inerken, yanan otomobili itfaiye söndürdü.
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