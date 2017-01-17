Çalıştığı Tersanede İntihar Etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çalıştığı tersanede imalatı süren bir yatın tavanına iple asılı halde bulunup hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Mustafa Özkargın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Özkargın'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.



Bodrum'un İçmeler Mevkisi'ndeki bir tersanede boyacı olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Mustafa Özkargın'ın, bugün öğlende yemekhaneye gelmemesi üzerine merak eden arkadaşları, kendisine telefon etti. Ancak Özkargın, telefonuna cevap vemedi. Bunun üzerine merak eden arkadaşları, tersanenin boyahanesine gittiklerinde Özkargın'ı boyasını yaptığı yatın tavanına iple asılı halde bulup, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Özkargın, ambulansla Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkargın, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özkargın'ın ölüm haberi mesai arkadaşları ve yat kaptanı olan ağabeyi Yaşar Özkargın ile diğer yakınlarını yasa boğdu.



Özkargın'ın cesedi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Özkargın'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla