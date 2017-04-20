Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalıştığı kafeteryanın sahibini bıçaklayarak öldüren aşçı yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün işlenen cinayetin ardından Veysel A'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıyı Kepez ilçesindeki Teomanpaşa Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.



Veysel A'nın, emniyetteki ifadesinde, "İş yeri sahibimle sorunum yoktu. Tartışma sırasında araya girdi. Kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.



Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kızılsaray Mahallesi'ndeki kafeteryada 18 Nisan'da Veysel A, bir hafta önce çalışmaya başladığı kafeteryanın sahibi Mevlüt Yılmaz'ı (34) sırtı ve boynundan 5 kez bıçaklayarak öldürmüş, iş yerinin camını kırarak kaçmıştı.