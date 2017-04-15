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Çalışmamaya Çalışmak' Çok Yorucudur!
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Çalışmamaya Çalışmak' Çok Yorucudur!

Bu şekilde çalışmak insanı normal işini yapmaktan çok daha fazla tüketir, çalışan bir süre sonra sadece kabuğuyla işyerinde olmaya başlar.

Çalışmamaya Çalışmak' Çok Yorucudur!

Bu şekilde çalışmak insanı normal işini yapmaktan çok daha fazla tüketir, çalışan bir süre sonra sadece kabuğuyla işyerinde olmaya başlar. Siz de bu sorundan muzdaripseniz, öncelikle durumun bu noktaya gelmesinin sebeplerini bulmaya çalışın...

Kaynak: Dunya.com

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