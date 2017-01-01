Çalışmaları Soğuk Hava da Durduramadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASK) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Gökköy Mahallesinde 5 bin metre sıfırdan kanalizasyon hattı döşeme işine başladı. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdüren MASKİ ekiplerinin işleri hakkında konuşan mahalle sakinleri mahallelerinin dağın tepesinde yer almasına rağmen hizmet ulaştığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.



MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla ilçelerin en uzak mahallelerine hizmet götürerek vatandaşların takdirini kazanıyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Salihli'nin Gökköy Mahallesinde altyapı dönüşüm hamlesine start verdi. Ekipler, kanalizasyon hattı bulunmayan mahalleyi sağlıklı bir altyapı sistemine kavuşturarak, modern bir yapının kurulmasını sağlamış olacak. MASKİ'nin çalışmaları mahallede bununla da sınırlı kalmayacak. Kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından içme suyu hattı da yenilenecek. Altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mahalleye kilit parke taşı döşeyerek, Gökköy'ü yepyeni bir görünüme kavuşturacak.



"Dağın tepesinde bile bize hizmet getirdiler"



Gökkaya Mahallesi sakinlerinden Yunus Açık, "Yapılan hizmet çok güzel. Para versen bunu bulamazsın. Çalışmalardan memnunuz" dedi.



Yapılan hizmetlerin mahalleleri için çok büyük ve önemli işler olduğunu ifade eden bir diğer mahalle sakini Nevzat Ünlen, "Hizmetlerden memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizler için çalışıyor. Biz daha önce hizmet görmediğimizden bu hizmet bizler için çok güzel. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımıza uzun ömürler ve sağlık sıhhat versin. Dağın tepesinde bile bize hizmet getirdiler" diye konuştu. - MANİSA