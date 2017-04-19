Çalışmalar Yerinde İncelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'nın Hatun Mahallesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplamda 15 bin metrekarelik alanda kilit parke taş döşeme çalışması başlattı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Soma'nın Hatun Mahallesinde alt yapı hizmetinin tamamlanmasıyla birlikte 15 bin metrekarelik alanda kilit parke taş döşeme çalışması başlattı. Yapılan çalışmayı Soma Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım yerinde inceledi.



Çalışmayla ilgili bilgiler aktaran İbrahim Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde ilçemizde birçok noktada kilit parke taş döşeme çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından alt yapısı tamamlanan Hatun Mahallesinde şimdiye kadar 5 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması yapıldı. Ayrıca mahallenin toplamda 15 bin metrekarelik alanının tamamı kısa sürede içerisinde tamamlanması planlanıyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti aktardı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA