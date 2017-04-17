Çalışmak İçin Gittiği Tarlada Hayatını Kaybetti

Kayseri'de bir kişi çalışmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.



Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışmak evinden ayrılan 75 yaşındaki Rıfat Gül'den uzun süre haber alamayan çocukları, babalarını aramaya başladı. Gül'ün çalışmak için gittiği tarlayı kontrol eden çocukları, burada babalarının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını fark etti.



Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Gül'ün cesedi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.