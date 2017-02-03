Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Heyeti Muş'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve beraberindeki heyet Muş'a geldi.



Muş'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve beraberindeki heyet, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret etti. Muş Valiliği önünde Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan heyet, ardından makama geçti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirin Vali Seddar Yavuz, Bakanlığın talimatıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özellikle istihdamın artırılması noktasında hükümetin önemli gayretleri olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Bu kapsamda bakan yardımcımızın ilimizde bulunmuş olması, bizim için ayrıca güç, moral ve kuvvet oldu. Bizim açımızdan özellikle çağrı merkezimizin ve tekstil kentimizin şu anda başlamış olması, bu yönüyle mutluluk verici oldu. Sayın Bakanımızın ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Seferberlik Çağrısından' sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında Türkiye'nin 81 vilayetini dolaştıklarını kaydetti. Bu hafta 14 ili ziyaret ettiklerini hatırlatan Yegin, yarın Bingöl'de olacaklarını belirtti. Yegin, "Bu haftaki çalışmayla beraber 50 ilimizi tamamlamış olacağız. Bugün Muş'tayız. Muş her yönüyle memleketimizin güzel şehirlerinden bir tanesi. Tabi Bakanlığımızın özellikle çalışma alanıyla ilgili olarak istihdamın arttırılması, hem kamuda hem özel sektörde ihtiyaç duyulan alanlara dönük olarak teşvikleri nasıl daha farklı boyutlara taşıyabiliriz, buradaki temel ihtiyaç nelerdir ve özel olarak buraya dönük ne yapabiliriz ve burada aldığımız bir ilhamla Türkiye genelinde uygulanabilecek acaba destek modeli oluşturabilir miyiz arayışı için buradayız. Güzel bir ziyaret olacak inşallah. Muş'tan çok ciddi katkı alıp geri döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz tarafından Bakan Yardımcısı Yegin'e plaket verildi. Heyet, buradaki ziyaretin ardından Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne geçti. - MUŞ