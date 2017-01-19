Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bürokratları Hakkari'ye Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun açıkladığı "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında yarın Hakkari'ye gelecekler.



Hakkari'ye gelecek olan SGK Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, İŞKUR İç Denetim Birim Başkanı Cihat Demiralp'ın; işçiler, işverenler, ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkarlar odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emekliler, engelli vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi. Bakanlık bürokratlarının ziyareti kapsamında gerek çalışanların gerekse yatırımcı ile işverenin çalışma hayatı ile ilgili sorunları dinlenecek, görüş ve önerilerin ele alınıp özellikle işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedefleri aktarılacağı ve ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirmenin de yapılacağı ifade edildi. - HAKKARİ