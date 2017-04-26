Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Soruları Cevapladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu soruları cevapladıANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu soruları cevapladı
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.