Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Soruları Cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu soruları cevapladıANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Soruları Cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu soruları cevapladı

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ankara, Söz, Protokol, Bakan, Mehmet Müezzinoğlu
2
reklam