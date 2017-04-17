Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyük milletimiz, ülkemiz adına oynanan oyunları, ihanetleri gördü ve kindarlar eliyle kurgulanan uzaktan kumandalı siyaseti, iradesine, vatanına ve geleceğine sonuna kadar sahip çıkarak bertaraf etti. İstikrarı, huzuru ve kardeşliği bozmak isteyenler bir kez daha hezimete uğradı." değerlendirmesini yaptı.



Müezzinoğlu, yazılı açıklamasında, 16 Nisan halk oylamasında son sözü yine milletin söylediğini belirtti.



Demokrasinin gücünü her zaman takdir eden milletin, milli iradenin gücüyle bir kez daha kendini ispat ettiğini aktaran Müezzinoğlu, "Büyük milletimiz, ülkemiz adına oynanan oyunları, ihanetleri gördü ve kindarlar eliyle kurgulanan uzaktan kumandalı siyaseti, iradesine, vatanına ve geleceğine sonuna kadar sahip çıkarak bertaraf etti. İstikrarı, huzuru ve kardeşliği bozmak isteyenler bir kez daha hezimete uğradı. Yeni Türkiye yolunda milletimizin göstermiş olduğu başarısı tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı. Referandum oylamasında oyunun rengi ne olursa olsun tüm kardeşlerimizle ayrıştırmaya, ötekileştirmeye geçit vermeden daha güçlü bir Türkiye olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Müezzinoğlu, vatana ve millete duyulan hizmet aşkıyla, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak adına birliği, beraberliği, kardeşliği daima koruyarak yine canla başla çalışacaklarını vurgulayarak, ülkenin refahı, halkın mutluluğu için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefine daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.



"Yeni Türkiye"nin kapılarını aralayan, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla demokratik hakkına sahip çıkarak oy vermek için sandıklara akın eden vatandaşlara teşekkür eden Müezzinoğlu, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının ülke ve millet adına hayırlı olmasını diledi.