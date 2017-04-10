Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3 ayda 760 bin 150 vatandaşın istihdam edildiğini bildirdi.



Müezzinoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "istihdam seferberliği"nde ulaşılan son rakamlara dair paylaşımda bulundu.



Paylaşımında, "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullanan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum."