Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3 ayda 760 bin 150 vatandaşın istihdam edildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3 ayda 760 bin 150 vatandaşın istihdam edildiğini bildirdi.

Müezzinoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "istihdam seferberliği"nde ulaşılan son rakamlara dair paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" ifadelerini kullanan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum."

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