Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Karacabey ilçesindeki Mustafakemalpaşalılar Derneğini ziyaret eden Müezzinoğlu, yaptığı konuşmada, milletin gözünün içine bakan, milletin vicdanıyla yürüyen, milletin derdini dert edinen ve milleti merkeze alanların asla kaybetmeyeceğini söyledi.



Müezzinoğlu, AK Parti'nin 14 yıldır milletle yürüdüğünü belirterek, "Neyi kazandırdıysak ülkemize ve milletimize kazandırdık. Hangi mücadeleyi verdiysek, bu millet dünyayla yarışsın, rekabet etsin diye o mücadeleyi verdik. İstedik ki milletimiz başka ülkelerin insanına bakarak hayıflanmasın." diye konuştu.



CHP Konya Milletvekili Hüseyin Bozkurt'un sözlerine de değinen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Konya milletvekili ne diyor? 'Yüzde 65 'evet' çıkacakmış diyorlar, şayet yüzde 65 'evet' çıkarsa biz, bunları İzmir'den denize dökeriz.' diyor. Vay arkadaş, Yunanlıyı mı döküyorsun? Atatürk'te böyle bir anlayış oldu mu? Sizin sayenizde Atatürkçülük de elden gidiyor. Cumhuru, cumhurun değerlerini yok farz ediyorsun. Atatürk'ün de gölgesine yan gelmiş, yatıyorsun. Ondan geçiniyorsun ve onu kullanarak Atatürkçülüğü de bitiriyorsun ama artık o dönem bitti."



"Söz de karar da milletindir"



Referanduma 8 gün kaldığını anımsatan Müezzinoğlu, "Her vatandaş '16 Nisan'da ne oluyor?' diye kendine sorsun. Sorduğunda tek bir cevap var, ipin ucu artık milletin eline geçiyor." ifadelerini kullandı.



Müezzinoğlu, CHP'nin milletten çekindiğini, milletle yürüyemediğini dile getirerek, "Sizlerden istirhamım CHP üst yönetimini bir tarafa bırakın. Mahallenizde çok CHP'li arkadaşlar, komşular, tanıdıklar var. Onlar da bu ülkeyi, milleti ve bayrağı seviyorlar. Milli irade, cumhurun güçlü olması adına, daha güçlü ve istikrarlı bir yönetim, büyüyen bir Türkiye için onların aklına da vicdanına da ne gerekiyorsa söyleyeceğiz. İkna ettik ettik, edemedik, Allah selamet versin." değerlendirmesinde bulundu.



Birilerinin Türkiye'nin potansiyel gücünden korktuğuna dikkati çeken Müezzinoğlu, "Varsın korksun, bize ne? Biz, işimize bakacağız. İki de bir milletin ümüğünü sıkmaya alışmış olanlar bilsin ki artık ikide bir milletin ümüğünü sıkamayacaksınız. Millete bedel ödetip de kendi sefalarını sürenler kusura bakmasın, artık bu ülkede bundan sonra söz de karar da milletindir ve milletin olacaktır." şeklinde konuştu.



"Cumhur güçlü değilse cumhuriyet yaşamaz"



Daha sonra Ordulular Derneğini ziyaret eden Müezzinoğlu, CHP'nin halk partisi olduğunu ama halkla irtibatı kalmadığını söyledi.



Müezzinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Millete yalan söyleye söyleye artık milletin karşısına çıkıp da bir yalan söyleyebilir mi? Adama 'Utanmıyor musun?' derler. Şimdi büyük süreç, her geçen gün devam ediyor. Ne yaptılar? Anayasa Mahkemesine götürdüler. Burada daha önce atadıkları 11 hakimle başörtüsü zulmünü bu millete layık gördüler. Bu milletin öğrencileri, annelerin evlatları, ailelerin kaderiyle oynadılar. Milletin ümüğünü, iradesini sıktılar. Sonra 'Cumhurbaşkanı seçeceğiz.' dedik. 'Seçemezsiniz, sizin gösterdiğiniz adayın eşinin başı örtülü.' dediler. Sana ne, birinin eşinin başı açık mı, kapalı mı, sana ne? 'Cumhuriyet elden gider.' dediler. Cumhura her türlü zulmü yaptılar, cumhuru yok saydılar. Cumhur yoksa cumhuriyet olmaz. Cumhur güçlü değilse cumhuriyet, yaşamaz."